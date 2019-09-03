Спортсмены из России, Германии, Франции и Канады установят рекорд по хайлайну

В Москве в рамках празднования 872-летия города будет установлен новый мировой рекорд. Семь спортсменов, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции и Канады, собираются пройти между небоскрёбами международного делового комплекса «Москва-Сити» на высоте около 350 метров. Это почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для чего в российскую столицу приедет её представитель. Выступления состоятся 7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00 мск.

«Отправными точками станут башни Neva Towers высотой 345 метров и Южная башня комплекса «ОКО». Она ещё выше — 354 метра. Расстояние между небоскрёбами составляет 245 метров. В числе наших участников трёхкратный мировой рекордсмен из Германии Фриди Кюне, рекордсмен по длине хайлайна Натан Полан (Франция) и рекордсмен по длине хайлайна среди девушек канадка Миа Нобле. В связи с тем, что стропа будет находиться на такой большой высоте, рекомендуем зрителям взять с собой бинокли!» — сообщили в оргкомитете «Московских сезонов».

В число российских участников вошли хайлайнеры Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимир Мурзаев, совершившие за свою карьеру не менее эффектные переходы. Кагин прошел по стропе над Енисеем, петербуржец Грибанов — над улицей Ворошилова между 19-этажными домами, Скрипко на 200-метровой высоте преодолел Березовское ущелье на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, а Мурзаев ставил свои рекорды в Москве — в Новый год перебрался по воздуху с одной стороны Тверской улицы на другую.

Наблюдать за происходящим можно будет как с улицы, так и непосредственно из 354-метровой башни «ОКО». Ресторан «На свежем воздухе» и ресторан «Ruski» находятся на верхних этажах башни. Зрители смогут также разместиться на смотровой площадке «Выше только любовь» в той же башне «ОКО» или на территории Москва-Сити.