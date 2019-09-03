Российская легкоатлетка Дарья Клишина не будет выступать на турнирах до ЧМ-2019

Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) в прыжках в длину Дарья Клишина в ближайшее время не планирует выступать на соревнованиях. Россиянка будет готовиться непосредственно к мировому первенству, которое пройдёт с 27 сентября по 6 октября 2019 года в Дохе (Катар).
«Дарья сейчас активно готовится к чемпионату мира. Она не планирует выступать на каких-либо турнирах до главного старта года», — приводит слова старшего тренера группы прыжков сборной России Антона Назарова ТАСС.
В настоящее время Клишина проводит подготовительный сбор к главному старту сезона в испанской Валенсии, откуда она и вылетит в Доху для участия в мировом первенстве. Клишина является чемпионкой России нынешнего сезона. Она победила с результатом 6,82 м.
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