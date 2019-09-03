«Моё сердце болит». Скандальная гимнастка из США об обвинении брата в убийствах

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз впервые дала комментарий о своём брате Тевине Байлз-Томасе, который является главным подозреваемым в деле об убийстве трёх человек на домашней вечеринке.
«Моё сердце болит. Болит за всех, кто оказался вовлечён в это дело. Особенно за пострадавших и их семьи. Я не стану говорить, что могу излечить их боль, но хочу выразить свои искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии. Прошу уважать частную жизнь моей семьи в момент, когда мы пытаемся справиться с нашей болью. По-прежнему трудно воспринимать новости последних недель», — отметила американская гимнастка в интервью TMZ.
Суд над Тевином Байлз-Томасом пройдёт в Огайо (США) 13 сентября.
Напомним, вокруг самой американской гимнастки также разгорелся скандал, когда стало известно о медицинских препаратах, которые с детства принимает Симона. По словам спортсменки, у неё диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Препарат может способствовать улучшению результатов американки.
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