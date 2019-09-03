Йохауг не планирует выступать на летней Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг рассказала, что вновь планирует принять участи в чемпионате Норвегии по кроссу в Осло, а также поделилась мыслями о возможном выступлении на Играх в Токио (Япония) в беге.
«Место проведения чемпионата совсем близко к моему дому. Конечно, мне будет сложно, но я не привыкла отказываться от соревнований.
Кросс – хорошая подготовка к сезону. Тем более, здесь я смогу ещё раз оценить, есть ли смысл выступать в беге на чемпионате Европы в 2020 году в Париже. Если я буду участвовать на первенстве Европы, то моей целью будет только хорошее время. Я понимаю, что на призы у меня нет никаких шансов.
Буду ли выступать на летней Олимпиаде в Токио? Нет, не буду. Прежде всего, я должна сосредоточиться на Играх в Пекине в моей дисциплине. Поскольку я не выступала на Олимпиаде два года назад, я сделаю всё, чтобы хорошо проявить себя», — приводит слова Йохауг NRK.
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