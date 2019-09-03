Чемпионы мира Меньков и Конева не выступят на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи

Чемпион мира-2013 в прыжках в длину Александр Меньков и обладательница золотой медали мирового первенства-2014 в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева не будут выступать на чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Сочи с 4 по 6 сентября.



«Конева пока не сумела полностью восстановиться после травмы. Меньков ожидает получения допуска и хочет выступить на стартующем в конце сентября в Катаре чемпионате мира. Сейчас готовится к нему», — приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой ТАСС.



Конева и Меньков также не выступали на чемпионате России в Чебоксарах, который проходил в июле нынешнего года. Причиной пропуска этого старта стали проблемы со здоровьем.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).



