Организаторы международной регаты OptiOrange Valencia 2020 открыли приём заявок

Международная регата в классе «Оптимист» OptiOrange Valencia объявила набор участников на следующий сезон. Яхт-клуб Санкт-Петербурга выступит одним из организаторов соревнований, которые состоятся в Валенсии 5-8 марта 2020 года.



В новом сезоне планируется введение двух гоночных дистанций – для младших и старших спортсменов. При этом, будут сохранены все отличительные особенности регаты: низкий стартовый взнос, выгодный и удобный чартер лодок и катеров, бесплатное питание для участников во время соревнований.



«Перед важными международными стартами для российских юниоров это прекрасный шанс проверить свою форму. Ну и, кроме прочего, Валенсия просто прекрасное место для тренировок, соревнований и отдыха», — приводит слова директора регаты Дениса Пилипенко пресс-служба соревнований.