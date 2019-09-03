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Отец фигуристки Турсынбаевой обратился к болельщикам после травмы дочери

Отец фигуристки Турсынбаевой обратился к болельщикам после травмы дочери
Другие / Фигурное катание 0

Байтак Турсынбаев, отец 19-летний фигуристки из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, рассказал о травме ученицы прославленного российского тренера Этери Тутберидзе.

«Закончилась напряжённая летняя подготовка к новому сезону. Большая работа была проведена командой Team Tutberidze, за что им огромная благодарность. Нашей Элизабет были поставлены и выкатаны две сложные, великолепные программы: короткая Dance Macabre, Camille Saint-Saens, и произвольная программа Piano Concerto 2, Rachmaninoff.

Очень надеюсь, что в скором времени все мы станем свидетелями отличных выступлений нашей Элизабет на Гран-при и международных стартах. Обратная, нехорошая сторона большого спорта – это постоянные, можно сказать даже хронические, травмы, которые не знаешь когда и как выстрелят. К этому невозможно привыкнуть или предугадать. Даже в прошлом, успешном сезоне у нашей Элизабет два раза были серьёзные травмы, но мы успешно преодолели их.

К сожалению, на данном этапе есть необходимость лечения, врачи дают позитивный результат, но нужно время. Поэтому снизили интенсивность тренировок, чтобы подлечиться и быть готовыми к сезону. Чувствуем крепкую поддержку Национального олимпийского комитета и акимата Кызылординской области. Дорогие друзья, спасибо, что вы беспокоитесь об Элизабет. Давайте дружно пожелаем нашему солнышку скорейшего восстановления и будем вместе радоваться её выступлениям в новом сезоне», – написал Турсынбаев в «Инстаграме».

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