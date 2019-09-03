Британский легкоатлет: не стану выходить на старт ЧМ в Катаре с радужным флагом

Британец Том Босворт, специализирующийся в ходьбе на 20 км, поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира в Дохе (Катар). Спортсмен, ранее публично заявлявший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, высказался о выборе страны — хозяйки первенства, в которой это законодательно запрещено.



«Я уверен: когда IAAF выбрала Доху, она не была так наивна, чтобы не принимать этот факт во внимание. Звучало много критики и опасений, когда болельщики собирались на чемпионат мира по футболу в России. Но это было фантастическое событие, и, надеюсь, Доха воспользуется шансом проявить гостеприимство и устроит отличное шоу.



Я не собираюсь выходить на дорожку с радужными флагами и требовать равенства, но это, безусловно, этап, на котором мы можем быть самими собой. Если я смогу сделать что-то хорошее, не критикуя чужую страну, то я надеюсь, что и страны будут учиться и развиваться, проводя подобные соревнования», — приводит слова британца BBC.