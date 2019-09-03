Шубенков занял третье место на турнире серии IAAF World Challenge в Загребе

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков занял третье место на мемориале имени Бориса Ханжековича — турнире серии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) World Challenge, прошедшем в Загребе (Хорватия).



Россиянин преодолел дистанцию за 13,54 секунды. Победу одержал представитель Барбадоса Шейн Брэтуэйт с результатом 13,47 секунды. На второй строчке расположился южноафриканец Антонио Алкана (13,49).



Ещё одной россиянкой, выступавшей на соревнованиях, была Алёна Мамина. 29-летняя спортсменка заняла шестое место в беге на 400 метров. Её результат — 52,60 секунды. Победила американка Филлис Фрэнсис (51,02), второе место заняла её соотечественница Эллисон Феликс (51,67), третье — Ига Баумгарт-Витан из Польши (51,90).