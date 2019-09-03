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Банька: если Россия докажет, что хочет бороться с допингом, возвращение возможно

Банька: если Россия докажет, что хочет бороться с допингом, возвращение возможно
Другие / Прочие виды спорта 0

Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, занимающий пост министра спорта и туризма Польши, рассказал об отношении к ситуации с допингом в российском спорте.

«Россия должна доказать, что действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно. Сегодня в ВАДА ведётся анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных. Вероятно, это завершится дисквалификациями.

Но это ещё не конец. Полноправное возвращение станет возможно, когда будут сделаны определенные шаги. Я не могу говорить о деталях», — приводит слова Баньки ТАСС.

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