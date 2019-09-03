Банька: если Россия докажет, что хочет бороться с допингом, возвращение возможно
Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, занимающий пост министра спорта и туризма Польши, рассказал об отношении к ситуации с допингом в российском спорте.
«Россия должна доказать, что действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно. Сегодня в ВАДА ведётся анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных. Вероятно, это завершится дисквалификациями.
Но это ещё не конец. Полноправное возвращение станет возможно, когда будут сделаны определенные шаги. Я не могу говорить о деталях», — приводит слова Баньки ТАСС.
- 3 сентября 2019
-
23:22
-
22:38
-
21:52
-
20:59
-
20:21
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:38
-
19:01
-
18:45
-
17:52
-
17:42
-
16:58
-
15:58
-
14:21
-
14:20
-
13:17
-
12:46
-
12:28
-
11:44
-
11:26
-
10:33
-
09:19
-
00:58
-
00:07
- 2 сентября 2019
-
23:06
-
23:00
-
22:10
-
21:40
-
20:55
-
20:24
-
20:13
-
19:53
-
19:33
Партнерский контент