Банька: если Россия докажет, что хочет бороться с допингом, возвращение возможно

Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, занимающий пост министра спорта и туризма Польши, рассказал об отношении к ситуации с допингом в российском спорте.



«Россия должна доказать, что действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно. Сегодня в ВАДА ведётся анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных. Вероятно, это завершится дисквалификациями.



Но это ещё не конец. Полноправное возвращение станет возможно, когда будут сделаны определенные шаги. Я не могу говорить о деталях», — приводит слова Баньки ТАСС.