ВФЛА отправила в IAAF отчёт о работе по соответствию кодексу ВАДА

2 сентября Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций информационную справку о реализации мер по приведению деятельности ВФЛА в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом, сообщает официальный сайт организации.

Договорённость о необходимости создания документа была принята 16 августа в Осло на встрече президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF. Он представляет собой отчёт о работе ВФЛА в период с января 2016 года по настоящее время. 3 сентября IAAF направила документ в адреса национальных федераций лёгкой атлетики — членов организации в преддверии конгресса, который пройдёт 25 — 26 сентября в Дохе.

ВФЛА временно лишилась членства в IAAF в 2015 году на фоне скандалов, связанных с употреблением допинга.