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Авербух назвал главных фаворитов сезона в женском фигурном катании

Авербух назвал главных фаворитов сезона в женском фигурном катании
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал, кого считает фаворитами предстоящего сезона в женском одиночном катании.

«Сезон будет очень интересный, очень сложный. Я уверен, что на первые роли обязательно выйдут юные фигуристки Трусова, Щербакова, Косторная, конечно, Алина Загитова, Женя Медведева — она в очень хорошей форме, только что видел её, и мы ей делали короткую программу, сейчас проходили программу. Конечно, технический отрыв девчонок, говоря про бывших юниорок...

Я думаю, что они даже сейчас больше считаются фаворитками, нежели уже пресловутая борьба Алины Загитовой и Жени Медведевой. Будем болеть за наших девочек. Также Лиза Туктамышева, ещё её не видел в сезоне. Если она сохранит свой технический тройной аксель, то она абсолютно конкурентоспособна. Посмотрим, что приготовила Самодурова», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

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