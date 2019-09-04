Полиция обнаружила тело пропавшей горнолыжницы Очоа

Гражданская гвардия Испании обнаружила тело призёра Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа, которая пропала без вести 12 дней назад. Тело было найдено в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.
Об исчезновении 56-летней Очоа полиция сообщила после обращения её родственников в правоохранительные органы. Бывшая горнолыжница уехала из дома без мобильного телефона и сообщила семье, что отправляется в путешествие на север. Источники в семье Очоа сообщили полиции, что последний раз её видели 23 августа за рулём автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживала.
Очоа является единственным призёром зимних Олимпиад в истории Испании. Она стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году. Также она побеждала на этапах Кубка мира.
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