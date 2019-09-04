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Полиция обнаружила тело пропавшей горнолыжницы Очоа

Полиция обнаружила тело пропавшей горнолыжницы Очоа
Другие / Лыжный спорт 0

Гражданская гвардия Испании обнаружила тело призёра Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте Бланки Фернандес Очоа, которая пропала без вести 12 дней назад. Тело было найдено в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.

Об исчезновении 56-летней Очоа полиция сообщила после обращения её родственников в правоохранительные органы. Бывшая горнолыжница уехала из дома без мобильного телефона и сообщила семье, что отправляется в путешествие на север. Источники в семье Очоа сообщили полиции, что последний раз её видели 23 августа за рулём автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживала.

Очоа является единственным призёром зимних Олимпиад в истории Испании. Она стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году. Также она побеждала на этапах Кубка мира.

Единственная призёрка зимней Олимпиады в истории Испании Очоа пропала без вести

Источник: Marca

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