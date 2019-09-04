Медведева: в Канаде спрашивали, правда ли, что в России медведи по улицам ходят

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об особенностях жизни в Канаде, где она тренируется под руководством Брайана Орсера.
«В Канаде как-то спросили, правда ли, что в России медведи по улицам ходят. Да, эта байка еще жива! Я так и ответила: неужели есть кто-то, кто всё еще в это верит. А в Японии не спрашивают про Россию. Нужно понимать менталитет японцев — дело не в том, что им неинтересно, они безумно тактичные во всех смыслах люди.
Что больше всего запомнилось после переезда в Канаду? Всё. Жизнь там абсолютно другая. Что-то было сложно, что-то было легко. Это к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. А к абсолютно новому — не всегда. Но сейчас могу сказать, что я полностью адаптировалась», — приводит слова Медведевой «Команда России».
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