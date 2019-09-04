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В AIU не нашли оснований для обжалования решения USADA оправдать бегуна Коулмана

В AIU не нашли оснований для обжалования решения USADA оправдать бегуна Коулмана
Другие / Лёгкая атлетика 0

В антикоррупционном легкоатлетическом орган Athletics Integrity Unit (AIU), который был создан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), не нашли оснований обжаловать решение Американского антидопингового агентства (USADA) оправдать американского бегуна Кристиана Коулмана, пропустившего три допинг-теста за год.

«Основываясь на имеющихся фактах и консультациях по интерпретации действующего ISTI с ВАДА, AIU пришла к выводу не обжаловать решение USADA по делу Кристиана Коулмана.

На данный момент ВАДА пересматривает положения ISTI, и мы поддержим изменение формулировки правила о дате сообщения своего местопребывания, чтобы в будущем вовремя узнавать о подобных нарушениях, а не задним числом», — приводит слова председателя AIU Дэвида Хаумэна пресс-служба организации.

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