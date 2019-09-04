Медведева – о показательном номере Загитовой: у меня были планы на эту музыку

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой выбрать для своего показательного номера любимую песню Евгении — Billie Eilish — Bad Guy.
«Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело. Как реагировать на то, что в фигурном катании часто совпадает музыка? Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!
Пример? Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse — Exogenesis?.. Выясняется, что её ученик выступает под ту же композицию», — приводит слова Медведевой «Команда России».
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