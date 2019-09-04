Туктамышева: не представляю, какой бы раздолбайкой я была без фигурного катания

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мыслями, как могла бы сложиться её жизнь, если бы она не стала фигуристкой. Спортсменка также рассказала о целях, которые ставит перед стартом сезона.



«Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой бы раздолбайкой я была. Поэтому, слава богу, я здесь! Не люблю стоять на месте, хочу развиваться, а когда ты максимально выходишь из зоны комфорта, то происходит скачок в развитии. Цели? Поехать на Европу и мир, быть в призах и просто хорошо, удачно кататься», — рассказала Туктамышева в интервью Первому каналу.

Видео доступно в «инстаграме» фигуристки.



Короткую программу на сезон-2019/20 Туктамышевой поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, фигуристка будет кататься под Oblivion Астора Пьяццоллы. В произвольной программе Туктамышева выступит под Caravan американской группы The Hot Sardines.