Российские волейболистки уступили итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. В матче 1/4 финала, прошедшем в городе Лодзи, Польша, подопечные Вадима Панкова проиграли команде Италии со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).



Ранее в группе D сборная России одержала четыре победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков. В матче 1/8 финала они обыграли команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).



За выход в финал итальянки поспорят со сборной Сербии, которая нанесла поражение команде Болгарии – 3:0 (25:19, 25:18, 28:26).



Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Лодзь, Польша

1/4 финала



Россия – Италия – 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).