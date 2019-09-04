Российские волейболистки уступили итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. В матче 1/4 финала, прошедшем в городе Лодзи, Польша, подопечные Вадима Панкова проиграли команде Италии со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).
Ранее в группе D сборная России одержала четыре победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков. В матче 1/8 финала они обыграли команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
За выход в финал итальянки поспорят со сборной Сербии, которая нанесла поражение команде Болгарии – 3:0 (25:19, 25:18, 28:26).
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Лодзь, Польша
1/4 финала
Россия – Италия – 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).
- 4 сентября 2019
-
21:44
-
21:17
-
20:45
-
20:26
-
20:14
-
19:55
-
18:52
-
18:27
-
18:04
-
16:17
-
14:38
-
13:49
-
12:42
-
09:13
-
00:10
- 3 сентября 2019
-
23:22
-
22:38
-
21:52
-
20:59
-
20:21
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:38
-
19:01
-
18:45
-
17:52
-
17:42
-
16:58
-
15:58
-
14:21
-
14:20
-
13:17
-
12:46
-
12:28