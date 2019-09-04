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Российские волейболистки уступили итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

Российские волейболистки уступили итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. В матче 1/4 финала, прошедшем в городе Лодзи, Польша, подопечные Вадима Панкова проиграли команде Италии со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

Ранее в группе D сборная России одержала четыре победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков. В матче 1/8 финала они обыграли команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

За выход в финал итальянки поспорят со сборной Сербии, которая нанесла поражение команде Болгарии – 3:0 (25:19, 25:18, 28:26).

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Лодзь, Польша
1/4 финала

Россия – Италия – 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

ЧЕ-2019 (ж)
04 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Россия
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