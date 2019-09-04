Медведева: ни разу никто не подошёл и не высказал того, что пишут в Интернете

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала новый показательный танец, а также рассказала, как справляется с критикой в свой адрес.



«Номер в Японии принимали просто потрясающе. В зале людям очень нравилось, даже несмотря на то, что я катала эту программу травмированной, а потому просто красиво двигалась под музыку. Я повредила бедро на чемпионате мира, и мне нельзя было ни прыгать, ни вращаться. Но это никак не повлияло на реакцию людей в зале, только в соцсетях люди устраивали битвы.



У каждого человека своя степень эмоциональности. И иногда она зашкаливает. Но я не воспринимаю это всерьёз. Мне важно слышать мнение людей, с которыми можно что-то обсудить лично. А ко мне, не поверите, ни разу никто не подошёл и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в Интернете», — приводит слова Медведевой «Команда России».