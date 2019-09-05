Колобков — о Баньке: министр спорта Польши — перспективный руководитель WADA

Министр спорта России Павел Колобков поддержал кандидатуру Витольда Баньки на пост президента WADA.

«Во-первых, хочу сказать, что кандидатуру Витольда Баньки мы поддержали на Совете Европы. Считаю, что министр спорта Польши — перспективный руководитель. Я неоднократно с ним общался. Полагаю, в этот сложный период для спорта он справится с работой в этой должности. Надеюсь, Банька будет на неё избран. Если же говорить о его словах, то мы обязательно с ним встретимся.

Безусловно, Россия делала и будет делать очень многое для борьбы с допингом. Вы знаете, что мы работаем и с антидопинговыми организациями, и с ЮНЕСКО, и с Советом Европы. У нас был антидопинговый план, утвержденный совместно с руководителями Совета Европы. В принципе он выполнен. То же самое могу сказать и про план, разработанный совместно с ЮНЕСКО. Более того, в этой сфере Россия является одним из лидеров с точки зрения антидопингового законодательства и работы по пресечению и выявлению случаев использования запрещенных веществ. У нас полностью реформировано РУСАДА. Сейчас мы занимаемся восстановлением Московской антидопинговой лаборатории, которая, к сожалению, пока лишена аккредитации и проводит лишь частичные исследования, связанные с кровью.



Поэтому я готов после избрания Баньки на пост президента WADA встретиться с ним, всё ему рассказать и уже пригласил его в нашу страну. У нас 10 октября пройдет форум «Россия — спортивная держава». И там большая сессия будет посвящена андопинговой деятельности. Мы в этом направлении проводим огромную работу с нашими регионами и детскими школами. Это не только борьба с допингом, но и значительное количество образовательных мероприятий. Считаю, нам есть чем поделиться с нашими западными коллегами", — приводят слова Колобкова «Известия».