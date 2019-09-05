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Королёва объяснила вылет сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Королёва объяснила вылет сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу
Другие / Волейбол 0

Блокирующая сборной России Ирина Королёва прокомментировала поражение в матче с командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

«Четвертьфинальная игра — это совершенно другая история по сравнению с 1/8 финала или любым матчем группового этапа. Мы хотели порадовать российских болельщиков, которые присутствовали на трибунах и болели за нас в России.

Давление было большим, итальянки мощно действовали в атаке. Они набирали ритм и благодаря нашим ошибкам чувствовали себя комфортно. Нам не хватало такой игры на блоке, хорошей подачи и стабильности в атаке, как у итальянок", — приводит слова Королёвой официальный сайт ЕКВ.

За выход в финал итальянки поспорят с сербками.

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