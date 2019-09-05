Королёва объяснила вылет сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу
Блокирующая сборной России Ирина Королёва прокомментировала поражение в матче с командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу со счётом 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).
«Четвертьфинальная игра — это совершенно другая история по сравнению с 1/8 финала или любым матчем группового этапа. Мы хотели порадовать российских болельщиков, которые присутствовали на трибунах и болели за нас в России.
Давление было большим, итальянки мощно действовали в атаке. Они набирали ритм и благодаря нашим ошибкам чувствовали себя комфортно. Нам не хватало такой игры на блоке, хорошей подачи и стабильности в атаке, как у итальянок", — приводит слова Королёвой официальный сайт ЕКВ.
За выход в финал итальянки поспорят с сербками.
Россия проиграла суперматч на Евро-2019. Спасибо вам, девчонки!
Российские волейболистки достойно играли с крутой Италией. Но свои возможности и ошибки соперниц наша команда использовать не смогла.
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