Колобков: исполком ВАДА обсудит переданные пробы 23 сентября

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что исполком Всемирного антидопингового агентства включит в повестку заседания, которое состоится 23 сентября, вопрос о базе и пробах Московской антидопинговой лаборатории, переданных ранее организации.

«Было решение исполкома ВАДА по передаче допинг-проб, мы всё сделали. Теперь наши эксперты встречаются с их экспертами. 23 сентября на исполкоме ВАДА будет отчёт под названием „Вопрос России“, — цитирует Колобкова ТАСС.

30 апреля эксперты ВАДА получили допинг-пробы Московской лаборатории. Всего было передано 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и В).

Российское антидопинговое агентство, лишённое статуса соответствия в 2015 году, восстановили 20 сентября 2018 года решением исполкома ВАДА. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов ВАДА не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ предоставили уже в январе 2019 года.