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Загитова рассказала о секрете успеха группы Тутберидзе

Загитова рассказала о секрете успеха группы Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

«Как и все спортсмены, надеюсь, что это будет очень хороший сезон, что всё получится и трудности обойдут меня стороной.

Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно. В этом сезоне усложнять технический контент не планирую", — цитирует Загитову ТАСС.

Алина также ответила на вопрос о секрете успеха группы Этери Тутберидзе.

«Секрет — в трудолюбии, терпении, умении полностью отдаваться тому, чем занимаешься. Вообще, существует очень много факторов, но эти основные. Является ли Этери Георгиевна творцом успеха или мудрым наставником? И то, и другое», — сказала фигуристка.

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