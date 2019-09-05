Видео: 12-летняя ученица Тутберидзе сделала два тройных акселя в одной программе

12-летняя российская фигуристка Софья Акатьева на открытом первенстве Москвы исполнила два тройных акселя в произвольной программе. Первый аксель в три с половиной оборота фигуристка сделала в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.

Также Акатьева попыталась исполнить четверной тулуп, но упала после приземления.

Помимо этих прыжковых элементов фигуристка исполнила тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, а также тройной флип.

Посмотреть видеозапись произвольной программы в исполнении Акатьевой можно на «Чемпионате».

Спортсменка получила за произвольную программу 143,21 балла. С общей суммой 209,12 балла она одержала победу на турнире.

Акатьева отпраздновала свой 12-й день рождения 7 июля. Спортсменка тренируется в клубе ЦСО «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.

