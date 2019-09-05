Видео: 12-летняя ученица Тутберидзе сделала два тройных акселя в одной программе

12-летняя российская фигуристка Софья Акатьева на открытом первенстве Москвы исполнила два тройных акселя в произвольной программе. Первый аксель в три с половиной оборота фигуристка сделала в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.
Также Акатьева попыталась исполнить четверной тулуп, но упала после приземления.
Помимо этих прыжковых элементов фигуристка исполнила тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, а также тройной флип.
Посмотреть видеозапись произвольной программы в исполнении Акатьевой можно на «Чемпионате».
Спортсменка получила за произвольную программу 143,21 балла. С общей суммой 209,12 балла она одержала победу на турнире.
Акатьева отпраздновала свой 12-й день рождения 7 июля. Спортсменка тренируется в клубе ЦСО «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.
- 5 сентября 2019
-
17:55
-
17:43
-
16:55
-
13:26
-
12:53
-
11:41
-
11:01
-
10:21
-
09:47
-
09:42
-
04:02
-
00:16
- 4 сентября 2019
-
23:07
-
21:44
-
21:17
-
20:45
-
20:26
-
20:14
-
19:55
-
18:52
-
18:27
-
18:04
-
16:17
-
14:38
-
13:49
-
12:42
-
09:13
-
00:10
- 3 сентября 2019
-
23:22
-
22:38
-
21:52
-
20:59
-
20:21
-
20:11
-
19:58