Российские «пляжники» в серии пенальти проиграли Беларуси в Суперфинале Евролиги

Мужская сборная России по пляжному футболу в драматичном стартовом матче Суперфинала Евролиги-2019 в серии пенальти уступила команде Беларуси со счётом 4:4 (пен. 1:2).
Первый гол встречи уже на первой минуте на свой счёт записал вратарь белорусов Валерий Макаревич. Россияне отыгрались спустя три минуты. Алексей Макаров отличился с передачи голкипера Антона Чужкова. Однако уже через несколько секунд ошибка российского голкипера привела к голу Петровского. Во втором периоде Белорусы увеличили отрыв в счёте усилиями Дениса Самсонова. Перед самым перерывом Кирилл Романов вновь сократил отставание россиян до минимума – 2:3.
На старте третьего периода подопечные Михаила Лихачёва провели отличный отрезок. Сначала Макаров сравнял счёт, реализовав пенальти, а спустя минуту Земсков впервые в матче вывел россиян вперёд в счёте. Удержать победный результат не удалось. За три минуты до конца Савич перевёл игру в овертайм. В нём командам не удалось отличиться, и победителя пришлось определять в серии пенальти.
Баженов отразил удар Самсонова, но воспользоваться промахом команды Беларуси россияне не смогли. Папоротный и Крашенинников не реализовали пенальти. Сборная Беларуси победила в послематчевой серии со счётом 2:1.
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