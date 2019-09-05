Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские «пляжники» в серии пенальти проиграли Беларуси в Суперфинале Евролиги

Российские «пляжники» в серии пенальти проиграли Беларуси в Суперфинале Евролиги
Другие / Пляжный футбол 0

Мужская сборная России по пляжному футболу в драматичном стартовом матче Суперфинала Евролиги-2019 в серии пенальти уступила команде Беларуси со счётом 4:4 (пен. 1:2).

Первый гол встречи уже на первой минуте на свой счёт записал вратарь белорусов Валерий Макаревич. Россияне отыгрались спустя три минуты. Алексей Макаров отличился с передачи голкипера Антона Чужкова. Однако уже через несколько секунд ошибка российского голкипера привела к голу Петровского. Во втором периоде Белорусы увеличили отрыв в счёте усилиями Дениса Самсонова. Перед самым перерывом Кирилл Романов вновь сократил отставание россиян до минимума – 2:3.

На старте третьего периода подопечные Михаила Лихачёва провели отличный отрезок. Сначала Макаров сравнял счёт, реализовав пенальти, а спустя минуту Земсков впервые в матче вывел россиян вперёд в счёте. Удержать победный результат не удалось. За три минуты до конца Савич перевёл игру в овертайм. В нём командам не удалось отличиться, и победителя пришлось определять в серии пенальти.

Баженов отразил удар Самсонова, но воспользоваться промахом команды Беларуси россияне не смогли. Папоротный и Крашенинников не реализовали пенальти. Сборная Беларуси победила в послематчевой серии со счётом 2:1.

Спаслись не до конца. Россия начала Суперфинал с нервного поражения
В первом матче Суперфинала Евролиги-2019 сборная России совершила классный камбэк. Но оказалось, что нужно ещё и пенальти уметь забивать.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент