11-кратная чемпионка мира синхронистка Тиманина выступит на ЧМ по сёрфингу

11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина представит сборную России на мировом первенстве по сёрфингу в Японии.
«В связи с тем, что одна из участниц основного состава сборной России не сможет поехать на чемпионат мира по сёрфингу, в последний момент меня вызывают в Японию участвовать за сборную России. Это, конечно, застало меня врасплох.
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Но я предпочитаю не отказываться от возможностей, которые даются нам свыше. Моя команда сделала всё возможное, чтобы эта поездка состоялась за 3 дня до начала соревнований. Визу в Японию мне поставили в срочном порядке за один день. Бюджет на поездку нашли в самый последний момент. В общем, это целая авантюра, но мы сделали это!
Я обещаю, что сделаю максимум того, что от меня возможно, и буду очень стараться выглядеть достойно! Это бесценный опыт, который я получу и буду дальше тренироваться и развивать свой сёрфинг. Поэтому не требуйте от меня невозможного, это только начало всех начал», — написала Тиманина в своём «инстаграме».
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