Усачёва выиграла короткую программу юниорского Гран-при в Риге. Хромых – вторая

Подопечные известного тренера Этери Тутберидзе Дарья Усачёва и Майя Хромых успешно провели короткую программу на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге (Латвия).



13-летняя Усачёва вышла в лидеры соревнований. Её прокат судьи оценили в 69,04 балла. 14-летняя Хромых ненамного отстаёт от партнёрши по команде и поборется за победу в произвольной программе. За короткий танец она получила 68,93 балла. Тройку замыкает Ли Хэ Ин из Южной Кореи, отстающая от россиянки на два балла в борьбе за вторую строчку (66,93).



Напомним, Майя Хромых уже выступала на этапе юниорского Гран-при в нынешнем сезоне. На турнире в Куршевеле (Франция) она занимала первое место по итогам короткой программы, однако не смогла удержать лидерство и расположилась на итоговом третьем месте. Победу праздновала россиянка Камила Валиева.