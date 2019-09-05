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Бельгиец Жильбер выиграл 12-й этап «Вуэльты»

Бельгиец Жильбер выиграл 12-й этап «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер из команды Deceuninck — Quick-Step одержал победу на 12-м этапе многодневной гонки «Вуэльта Испании».

37-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 171,4 км за 3 часа 48 минут 18 секунд. Второе место занял испанский велогонщик Александр Аранбуру Деба, выступающий за команду Caja Rural — Seguros RGA (+0.03). В финишном створе он опередил своего соотечественника Фернандо Барсело Арагона (Euskadi Basque Country — Murias).

«Вуэльта». 12-й этап. Наварра – Бильбао. 36,2 км

1 Филипп Жильбер (Бельгия, Deceuninck — Quick-Step) – 3:48.18
2. Александр Аранбуру Деба (Испания, Caja Rural — Seguros RGA) – +0,03
3. Фернандо Барсело Арагон (Испания, Euskadi Basque Country — Murias) – +0,03
75. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +14,23
89. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +16,10
114. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +17.56

Общий зачёт после 12-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 44:52.08
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1,52
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +2,11
82. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:22.44
107. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +1:39.27
143. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +2:07.59.

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