Призёр ЧЕ по прыжкам с шестом Моргунов не выступит на чемпионате мира в Дохе

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов не сможет принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).
Причиной отказа 22-летнего спортсмена от участия стала травма, мешавшая ему соревноваться на протяжении всего года. «Мы закончили сезон. Тимур пока ощущает последствия травмы и не может выступать», — приводит слова тренера прыгуна Александра Шалонникова «Р-Спорт».
В 2018 году Моргунов занял второе место на чемпионате Европы, который проходил в Берлине (Германия). Спортсмен, выступавший на соревнованиях в нейтральным статусе, в лучшей попытке преодолел планку на высоте 6.00 м. В борьбе за золотую медаль Моргунов уступил только прыгуну из Швеции Арманду Дуплантису, победившему с результатом 6.05 м.
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