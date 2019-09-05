Чемпионка мира Година: Карполь говорил: «Бей в лицо, раз слова не доходят!»

Чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр и трёхкратная чемпионка Европы по волейболу Елена Година рассказала, какие наставления ей давал прославленный тренер Николай Карполь, а также высказалась о критике в адрес наставника женской сборной России Вадима Панкова.



«Уже в 18-летнем возрасте я играла на Олимпиаде в Атланте. Никто не раздавал интервью, не ржал и не гримасничал перед камерой. Мы уважали старших, слушались тренера. Молодость была преимуществом, а не недостатком или оправданием невнятной игры. Если игрок лез не на свой мяч, да ещё и команда проигрывала розыгрыш, Карполь прямо заявлял: «Бей в лицо, раз слова не доходят!». Конечно, никто не дрался, но своего рода разрешение с его стороны было.



Вот говорят: «Толерантная Европа, резкого слова нельзя сказать». А как немецкий тренер буквально заорал в третьей партии матча с нашей командой! И все игроки стояли и молча слушали, затем победили. А у нас в пятой партии Панков берёт тайм-аут, чтобы дать установку, а в центр кружка заходит молодой врач с полотенцем. Тренер его вытолкнул, и это вызвало возмущение у диванных экспертов. Но надо же соображать, что в решающий момент мешать недопустимо», — приводит слова Годиной «Команда России».