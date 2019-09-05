Мозалёв выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Риге. Самсонов упал

Российский фигурист Андрей Мозалёв занял первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Риге (Латвия).



16-летний спортсмен получил от арбитров за своё выступление 78,42 баллов. Вторую строчку занимает представитель Южной Кореи Си Ху Чон Ли. Он уступает Мозалёву более одного балла 77,30. На третьей позиции располагается канадец Джозеф Фан с результатом 74,09.



В соревнованиях принимает участие ещё один представитель России — Даниил Самсонов. 13-летний фигурист упал, выполняя тройной тулуп в каскаде. За своё выступление Самсонов получил 72,28 балла. Он занимает четвёртое место.



По итогам короткой программы у девушек две верхние строчки занимают спортсменки из России. Дарья Усачёва лидирует с результатом 69,04 балла, Майя Хромых занимает вторую строчку (69,04).

Усачёва выиграла короткую программу юниорского Гран-при в Риге. Хромых – вторая