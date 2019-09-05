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Американская фигуристка Голд начала разучивать тройной аксель

Американская фигуристка Голд начала разучивать тройной аксель
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира в командных соревнованиях Грейси Голд начала разучивать один из самых сложных элементов в женском фигурном катании — тройной аксель. Американская спортсменка уже может выполнить этот прыжок, но пока только при помощи страховочной «удочки».

Видео успешной попытки фигуристки из США опубликовал её тренер Венсан Рестанкур в своём «инстаграме».

Напомним, после сезона-2016/17 американка решила взять перерыв. Голд долгое время не могла справиться с депрессией и обратилась за помощью к психологу. В минувшем сезоне фигуристка попыталась вернуться в профессиональный спорт и выступить на российском этапе Гран-при, однако заняла последнее место после короткой программы и приняла решение сняться с соревнований.

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