Двукратная чемпионка ОИ по лёгкой атлетике Семеня начнёт карьеру в футболе

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР стала игроком футбольной команды команды JVW, сообщается на официальном сайте южноафриканского клуба.
Из-за закрытия трансферного окна Семеня не сможет дебютировать за JVW в 2019 году. Она будет тренироваться с командой, чтобы подготовиться к следующему сезону.
JVW занимает второе место в лиге провинции Гаутенг и нацелен выйти в плей-офф, чтобы затем выступать в национальной лиге.
Семеня специализируется в беге на дистанциях 800 и 1500 м. На дистанции 800 м она является двукратной победительницей Олимпийских игр (2012, 2016).
Ранее 28-летняя легкоатлетка не была допущена к участию в чемпионате мира 2019 года в Дохе. Федеральный суд Швейцарии отменил решение, по которому было временно приостановлено действие правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций по допуску к соревнованиям спортсменов с повышенным уровнем тестостерона.
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