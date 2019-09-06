Садулаев станет капитаном сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что капитаном команды на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан) станет победитель Олимпийских игр 2016 года и неоднократный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

«Состав сборной, которая выступит на мировом первенстве в Казахстане, сегодня был оглашён команде на базе в Сочи. Там спортсмены проходят заключительный сбор к чемпионату мира», — цитирует Тедеева ТАСС.



В состав команды вошли Заур Угуев (до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Адбулрашид Садулаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).

Чемпионат мира пройдёт с 14 по 22 сентября. Турнир позволит спортсменам завоевать лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).