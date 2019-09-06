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Глава ОКР: поклонники Медведевой волнуются? Мне нравится эта история

Глава ОКР: поклонники Медведевой волнуются? Мне нравится эта история
Другие / Фигурное катание 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что исполнение обязанностей посла сборной России не помешает фигуристке Евгении Медведевой готовиться к новому сезону.

«То, что поклонники волнуются за предмет своего обожания, очень хорошо, мне нравится эта история. Но должен сказать, что, прежде чем принять такое предложение от Олимпийского комитета России, Евгения консультировалась со своим тренерским штабом, с Федерацией фигурного катания. Все их интересы были учтены с оглядкой на подготовку к спортивному сезону. Исполнение обязанностей посла на Олимпийских играх в Токио не помешает Медведевой готовиться. Мы во главу угла ставим интересы спортсмена, и они были справедливо учтены», — цитирует Позднякова «RT на русском».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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