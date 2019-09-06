Коган: никогда не слышал, что в ФФККР советуют всех отдавать в группу Тутберидзе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал информацию, что всех талантливых спортсменок ФФККР направляет в группу Этери Тутберидзе.
«Если честно, никогда не слышал, чтобы кто-то из работников федерации советовал родителям, куда отдавать ребёнка. Родители сами решают такие вещи. Хотя в своё время я договаривался с Еленой Водорезовой, чтобы она посмотрела Дениса Тена. Точно так же я советовал родителям Полины Цурской, когда она каталась в Омске, попробовать попасть на просмотр к Этери. Больше за советами лично ко мне никто не обращался. Тут ведь ещё вот какая вещь: у каждого тренера имеется определённый физический предел времени работы с детьми. Невозможно одновременно работать с двадцатью спортсменами достаточно высокой квалификации. Так просто не бывает.
Если говорить об интересах ФФККР, мы заинтересованы как раз в том, чтобы сильные спортсмены распределялись равномерно, а не были собраны в рамках одного клуба", — цитирует Когана «Р-Спорт».
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