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В организме погибшей горнолыжницы Очоа найдены следы нейролептика

В организме погибшей горнолыжницы Очоа найдены следы нейролептика
Другие / Лыжный спорт 0

В организме бывшей испанской горнолыжницы Бланки Фернандес Очоа, тело которой было обнаружено в районе горы Ла-Пеньота, нашли следы нейролептика синогана.

По информации El Mundo, выводы были сделаны после вскрытия тела 56-летней Фернандес Очоа. Обычно это лекарство назначают пациентам, страдающим расстройством сна. Пока неизвестно, оказалась ли доза препарата, попавшая в организм спортсменки, чрезмерной.

Об исчезновении 56-летней Очоа полиция сообщила после обращения её родственников в правоохранительные органы. Бывшая горнолыжница уехала из дома без мобильного телефона и сообщила семье, что отправляется в путешествие на север.

Очоа является единственным призёром зимних Олимпиад в истории Испании. Она стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году. Также она побеждала на этапах Кубка мира.

Полиция обнаружила тело пропавшей горнолыжницы Очоа

Источник: El Mundo

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