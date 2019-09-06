Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: взвешивание и дуэль взглядов. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трусова: четверной прыжок? Страшнее на горках кататься

Трусова: четверной прыжок? Страшнее на горках кататься
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не боится выполнять четверной прыжок.

«Четверной для меня — это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшнее на горках кататься.

Бывают дни — вообще не получается, бывает — получается хорошо. Расстраиваюсь, потом на следующий день уже нормально всё", — сказала Трусова в интервью «Первому каналу».

Напомним, Трусова примет участие мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Соревнования состоятся 19-21 сентября.

Помимо Трусовой, у девушек в одиночном катании выступят Станислава Константинова и Мария Сотскова.

В одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Запись доступна на странице Первого канала в YouTube.

Загитова и Трусова выступят на соревнованиях Japan Open в октябре 2019 года
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент