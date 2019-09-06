Трусова: четверной прыжок? Страшнее на горках кататься
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не боится выполнять четверной прыжок.
«Четверной для меня — это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшнее на горках кататься.
Бывают дни — вообще не получается, бывает — получается хорошо. Расстраиваюсь, потом на следующий день уже нормально всё", — сказала Трусова в интервью «Первому каналу».
Напомним, Трусова примет участие мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Соревнования состоятся 19-21 сентября.
Помимо Трусовой, у девушек в одиночном катании выступят Станислава Константинова и Мария Сотскова.
В одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.
Запись доступна на странице Первого канала в YouTube.
Загитова и Трусова выступят на соревнованиях Japan Open в октябре 2019 года
- 6 сентября 2019
-
16:41
-
16:31
-
16:14
-
15:47
-
15:37
-
14:58
-
14:13
-
13:26
-
11:51
-
11:39
-
10:48
-
10:37
-
09:18
- 5 сентября 2019
-
22:46
-
22:27
-
22:11
-
21:48
-
21:35
-
21:09
-
20:07
-
19:56
-
18:35
-
17:55
-
17:43
-
16:55
-
13:26
-
12:53
-
11:41
-
11:01
-
10:21
-
09:47
-
09:42
-
04:02
-
00:16
- 4 сентября 2019
-
23:07
Партнерский контент