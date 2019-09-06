Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Тиманина примет участие в ЧМ по сёрфингу

Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию Анжелика Тиманина выступит на чемпионате мира по сёрфингу. Соревнования пройдут в Японии с 7 по 15 сентября.

По словам спортсменки, её вызвали на турнир в последний момент, поскольку не смогла поехать одна из участниц основного состава сборной.

«Человек предполагает, а Бог располагает. У меня были грандиозные планы на предстоящую неделю, но в момент, когда я уже практически выбрала себе наряд на премию «GQ Человек Года» и запланировала всю предстоящую неделю – раздался звонок… ⠀

В общем, если кратко, в связи с тем, что одна из участниц основного состава сборной России не сможет поехать на чемпионат мира по сёрфингу, в последний момент меня вызывают в Японию, участвовать за сборную России. Это, конечно, застало меня врасплох.

В данный момент времени я нахожусь на отдыхе от тренировок, моя любимая доска лежит в Португалии, я потеряла все свои фины на Мальдивах, но самое главное, что у нас уже составлен чёткий тренировочный план на весь год и участие в ЧМ совершенно точно не входило в мои планы.

Но я предпочитаю не отказываться от возможностей, которые даются нам свыше. Моя команда сделала всё возможное, чтобы эта поездка состоялась за 3 дня до начала соревнований. Визу в Японию мне поставили в срочном порядке за один день. Бюджет на поездку нашли в самый последний момент. Доску и фины мне передали из Австралии.

В общем, это целая авантюра, но мы сделали это! Я еду на ISA World Surfing Games 2019! Впервые в истории 11-кратная чемпионка мира в одном виде спорта едет соревноваться на чемпионат мира в другом», – написала Тиманина в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Тиманиной в «Инстаграме».