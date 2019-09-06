Худайбердиева и Филатов — 1-е после ритмического танца на этапе Гран-при в Риге

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов захватил лидерство после ритмического танца на третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге. Вторыми идут выступающие за Грузию Мария Казакова и Георгий Ревия. На третьей позиции — канадцы Натали Д'Алессандро/Брюс Вэдделл.
Ещё одна российская пара, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, после первого вида программы располагается на четвёртой позиции, отставая от канадцев менее, чем на 1 балл.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Юниоры. Рига, Латвия
Танцы. Ритмический танец
1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 65,13.
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 63,25.
3. Натали Д'Алессандро/Брюс Вэдделл (Канада) – 61,68.
4. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 60,82.
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