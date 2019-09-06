Константинова: не уверена в тройном акселе, чтобы включать его в программу

Бронзовый призёр Универсиады-2019 в женском одиночном катании Станислава Константинова рассказала о подготовке к новому сезону.
«Цели на сезон – сосредоточиться на себе, найти гармонию и заниматься только своим делом. Знаю, что будет сильное давление и напряжённая конкуренция, поэтому ничего не остаётся, кроме как исполнять то, что умею делать хорошо.
Мы много работали над тройным акселем, но я не уверена в нём настолько, чтобы включать его в программу, потому что это сложный элемент, и я не могу сказать, что мне уже удалось его освоить. Для меня важнее сконцентрироваться на элементах, которые у меня уже есть. Надеюсь, что это сработает. Я ещё не в лучшей форме – скажем так, процентов на 80, но я уверена в себе. Знаю, над чем мне работать», — приводит слова Константиновой figureskatersonline.
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