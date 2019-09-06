Щербакова: бояться четверных прыжков не надо — это в наших силах

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об изучении четверных прыжков в группе Этери Тутберидзе.
«Переломной точкой было, когда я перешла к Этери Георгиевне. До этого фигурное катание было для меня больше, как развлечение. А когда приняли решение перейти, поняли, что это не просто так, это то, чем я хочу и люблю заниматься, что это уже будет профессионально.
Сейчас намного больше девочек начинают прыгать четверные. Мы начали это пробовать уже давно, когда их ещё никто не прыгал, уже тогда тренеры, глядя в будущее, понимали, что это будет. Важно, чтобы мы понимали, что это норма, а не что-то за гранью, что бояться этого, это такой же прыжок, мы можем это делать, это в наших силах. Сначала казалось, невозможно, потом запрыгали – очень тяжело, а когда натренировали — оказалось, что всё возможно. Если хочешь победить, то больше работаешь, учишь что-то новое. Но на самом деле, потому что это нравится», — сказала Щербакова Первому каналу.
- 6 сентября 2019
-
20:06
-
19:48
-
19:19
-
18:57
-
18:40
-
18:14
-
17:24
-
16:41
-
16:14
-
15:47
-
15:37
-
14:58
-
14:13
-
13:26
-
11:51
-
11:39
-
10:48
-
10:37
-
09:18
- 5 сентября 2019
-
22:46
-
22:27
-
22:11
-
21:48
-
21:35
-
21:09
-
20:07
-
19:56
-
18:35
-
17:55
-
17:43
-
16:55
-
13:26
-
12:53
-
11:41
-
11:01