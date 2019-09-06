Погачар выиграл 13-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на 13-м этапе веломногодневки «Вуэльта». На финишной прямой Погачар опередил лидера общего зачёта, соотечественника Приможа Роглича из Jumbo-Visma. Спустя 27 секунд финишировал француз Пьер Латур из AG2R La Mondiale.

Велошоссе. «Вуэльта». 13-й этап. Бильбао – Лос Мачукос, 166,4 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4:28.26.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.

3. Пьер Латур (Франция, AG2R La Mondiale) – отставание 0.27…

76. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +18.16…

116. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +22.51…

157. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +28.09.

Общий зачёт после 13-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 49:20.28.

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +2.25

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — +3.01.

82. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:41.06…

108. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +2:02.24…

147. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +2:36.14.