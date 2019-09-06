Глава ВФЛА выступит с докладом на конгрессе IAAF перед ЧМ по лёгкой атлетике

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выступит с докладом о состоянии дел в российской лёгкой атлетике на сентябрьском конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе, сообщил сотрудник пресс-службы IAAF Яннис Николау



«Так же, как и на прошлом конгрессе, который проходил в 2017 году в Лондоне, мы пригласили президента ВФЛА выступить и представить на конгрессе прогресс, достигнутый Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в выполнении всех критериев восстановления», — приводит слова Николау ТАСС.

Также на конгрессе с докладом по вопросу восстановления ВФЛА выступит глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

«Вопрос статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики включён в повестки совета и конгресса. Руне Андерсен представит членам совета и делегатам конгресса обновлённую информацию о прогрессе, достигнутом ВФЛА в выполнении критериев своего восстановления», — сказал Николау.

Совет IAAF состоится в Дохе 23 сентября, конгресс — с 25 по 26 сентября. Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.