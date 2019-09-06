Хет-трик Земского принёс России победу над Испанией в Суперфинале Евролиги

Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу в Суперфинале Евролиги. В матче второго тура в группе 1 российская команда взяла верх над испанскими «пляжниками» со счётом 7:6.
К началу третьего периода россияне уступали испанцам 3 мяча, но благодаря хет-трику Фёдора Земскова сравняли счёт. Победный гол забил Артур Папоротный, дважды отличившийся в этом матче. Ещё по одному мячу в составе сборной России забили Дмитрий Шишин и Остап Фёдоров.
В стартовом матче российские футболисты в серии послематчевых пенальти уступили команде Беларуси (4:4, по пен. – 1:2).
В третьем матче в подгруппе сборная России сыграет с командой Швейцарии.
Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Фигейра-да-Фош, Португалия
Группа 1. Второй тур
Испания – Россия – 6:7 (3:2, 3:1, 0:4).
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