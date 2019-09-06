Загорски и Гурейро — о работе с Дином: удивились, когда он сам нам написал

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказал о работе над произвольной программой с олимпийским чемпионом 1984 года британским хореографом Кристофером Дином. Работа проходила в Колорадо в течение двух недель.

«За это время успели поставить программу, доработать её, почистить. Мы боялись, что получится как в прошлом году – тогда мы вернулись домой с материалом, который был очень сложным, а сами не могли всё доработать. В этот раз у нас была возможность после постановки программы доработать с ним какие-то моменты и нюансы.

Кристоферу было интересно посмотреть на набор элементов, который мы придумали, на наши идеи: «Да-да, молодцы, но я это вижу таким образом. У него постановка идёт от движения к движению, и всё это связано с музыкой. То есть в программу нельзя добавить какую-нибудь прикольную штучку только потому, что она прикольная, если она концептуально не входит в программу.

Чем он нас удивил? Своей резкостью. Когда он начинал показывать какие-то элементы, это было мощно, эмоционально, резко. Смотришь и думаешь: «Если мы сможем так сделать, это просто вау!» При этом он немолодой спортсмен, но когда смотришь на него, думаешь: «Нам бы столько сил!» Он офигенный и очень крутой. Ещё его идеей было добавить к нашей музыке медленную часть — нам бы никогда в голову не пришло так соединить композиции. Это профессионально, он был готов к нашему приезду, видел программу по элементам, нарезал музыку. Это ответственность за имя, за идею. Он не всем ставит, не со всеми соглашается работать второй раз. Он не зарабатывает деньги постановками.

Ему понравилось сотрудничать с нами в прошлом году. Мы удивились, когда он сам нам написал в этот раз. Ему предстояла операция на колене, и нужно было решить вопрос со сроками постановки программы», – рассказали Загорски и Гурейро пресс-службе ФФККР.