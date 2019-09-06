Россия спасла невероятный матч с Испанией и победила! Видео всех голов

Сборная России по пляжному футболу в матче второго тура Суперфинала Евролиги — 2019 в Фигейра-да-Фош (Португалия) вырвала победу у команды Испании со счётом 7:6.
Уже на третьей минуте Эду Суарес воспользовался ошибкой россиян и открыл счёт в матче, однако Артур Папоротный быстро восстановил равновесие. На 10-й минуте Дмитрий Шишин ответил на гол Чики со штрафного, но Льоренц пробил издали и помог Испании уйти на перерыв с минимальным преимуществом.
Второй период сложился не в пользу россиян – к 20-й минуте матча преимущество Испании достигло четырёх мячей. До второго перерыва Остап Фёдоров отыграл лишь один мяч.
В заключительной 12-минутке сборную России было не остановить. Трижды отличился Фёдор Земсков, а победный гол забил Папоротный.
Российские футболисты, в активе которых одна победа, 7 сентября встретятся с командой Швейцарии, проигравшей оба матча.
Видео доступно на YouTube-канале BSRussia.
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