Россия спасла невероятный матч с Испанией и победила! Видео всех голов

Сборная России по пляжному футболу в матче второго тура Суперфинала Евролиги — 2019 в Фигейра-да-Фош (Португалия) вырвала победу у команды Испании со счётом 7:6.

Уже на третьей минуте Эду Суарес воспользовался ошибкой россиян и открыл счёт в матче, однако Артур Папоротный быстро восстановил равновесие. На 10-й минуте Дмитрий Шишин ответил на гол Чики со штрафного, но Льоренц пробил издали и помог Испании уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Второй период сложился не в пользу россиян – к 20-й минуте матча преимущество Испании достигло четырёх мячей. До второго перерыва Остап Фёдоров отыграл лишь один мяч.

В заключительной 12-минутке сборную России было не остановить. Трижды отличился Фёдор Земсков, а победный гол забил Папоротный.

Российские футболисты, в активе которых одна победа, 7 сентября встретятся с командой Швейцарии, проигравшей оба матча.

Видео доступно на YouTube-канале BSRussia.