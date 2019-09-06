Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Усачёва — вторая на этапе юниорского Гран-при в Риге

Фигуристка Усачёва — вторая на этапе юниорского Гран-при в Риге
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристки не сумели удержать лидерство в женском одиночном катании на третьем этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Риге (Латвия).

Победу одержала кореянка Хэ Ин Ли, уверенно выигравшая произвольную программу. Лидировавшая после короткой программы Дарья Усачёва по сумме двух выступлений – вторая. В произвольном прокате Дарья упала после исполнения второго тройного прыжка (сальхова) в каскаде 3-3. Шедшая на втором месте Майя Хромых дважды упала с тройных прыжков и осталась за чертой призёров.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Юниоры. Рига, Латвия
Девушки

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 197,63
2. Дарья Усачёва (Россия) – 194,40.
3. Рино Мацюки (Япония) – 193,03
4. Майя Хромых (Россия) – 190,73.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент