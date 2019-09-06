Фигуристка Усачёва — вторая на этапе юниорского Гран-при в Риге
Российские фигуристки не сумели удержать лидерство в женском одиночном катании на третьем этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Риге (Латвия).
Победу одержала кореянка Хэ Ин Ли, уверенно выигравшая произвольную программу. Лидировавшая после короткой программы Дарья Усачёва по сумме двух выступлений – вторая. В произвольном прокате Дарья упала после исполнения второго тройного прыжка (сальхова) в каскаде 3-3. Шедшая на втором месте Майя Хромых дважды упала с тройных прыжков и осталась за чертой призёров.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Юниоры. Рига, Латвия
Девушки
1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 197,63
2. Дарья Усачёва (Россия) – 194,40.
3. Рино Мацюки (Япония) – 193,03
4. Майя Хромых (Россия) – 190,73.
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