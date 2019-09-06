Шубенков стал третьим в финале «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м/б

Россиянин Сергей Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе. Первенствовал испанец Орландо Ортега. Шубенков по фотофинишу уступил атлету из Ямайки Рональду Леви.

Россиянка Елена Соколова заняла шестое место в прыжках в длину, показав результат 6,54 м. Победу одержала лидер мирового сезона Малайка Михамбо из Германии с прыжком на 7,03 м

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель

Мужчины. Бег на 110 м/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,22.

2. Рональд Леви (Ямайка) – 13,31.

3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,33.

Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,03.

2. Бриттни Риз (США) — 6,85.

3. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6,73…

6. Елена Соколова (Россия) – 6,54.