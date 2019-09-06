Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту в финале «Бриллиантовой лиги»

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту в финальном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Брюсселе. Для завоевания титула лидеру мирового сезона оказалось достаточно преодолеть планку на высоте 1,99 м.

Второй результат показала украинка Юлия Левченко, с третьей попытки прыгнувшая на 1,97. Бронзовым призёром соревнований стала бельгийка Нафиссату Тиам с результатом 1,95. Только по попыткам уступила ей и осталась за чертой призёров полька Камила Лицвинко.

Из-за дисквалификации ВФЛА Ласицкене выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель

Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,99.

2. Юлия Левченко (Украина) — 1,97.

3. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 1,95.